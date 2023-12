Tassista denuncia i colleghi senza Pos e pubblica quanto guadagna sui social: sospeso

Bologna, 13 dicembre 2023 – Pubblicava i suoi guadagni giornalieri e denunciava i colleghi anti-Pos. Il tassista bolognese Roberto Mantovani, conosciuto anche come ‘Red Sox’, è stato sospeso per sette giorni da Cotabo.

La sanzione è stata decisa questa mattina, dopo che Mantovani era stato ascoltato il 2 novembre in seguito a delle segnalazioni da parte dei colleghi. L’accusa, secondo quanto ricostruito dal Corriere di Bologna, era di aver leso l’onorabilità della cooperativa. L'ultimo momento di frizione nei giorni scorsi, quando l’uomo è stato escluso dal corso di aggiornamento per i tassisti volontari che hanno un defibrillatore a bordo, poiché molti si sono rifiutati di svolgerlo in sua compagnia.

Momenti di attrito, però, che vanno avanti da molto, come testimoniato anche dallo stesso tassista sui social. “Sinceramente sono più meravigliato e dispiaciuto per questa vicenda – le parole di Mantovani dopo la notizia della sospensione – di quando ho subito l’attacco intimidatorio in stile mafioso del taglio delle gomme (che ricordo è stato attuato da due tassisti bolognesi, che la base becera delle chat dei tassisti continua a proteggere)”. Mantovani aveva ricevuto anche lettere di minacce, che non lo avevano però dissuaso dal continuare a svolgere le sue attività.