Bologna, tassista coraggioso mette in fuga il ladro (e recupera la refurtiva). Video

Bologna, 8 settembre 2025 - Durante una normale corsa per la stazione, riesce a mettere in fuga un ladro e a restituire la refurtiva alla vittima. È successo venerdì 5 settembre, alle 11,30 del mattino.

Un tassista, che ha appena caricato dei clienti in via Bertiera, vede un uomo correre, visibilmente nervoso, mentre stringe sotto la maglia una borsa.

Dietro di lui, una donna lo insegue, urlando per le strade del centro. È evidente: si tratta di un furto appena compiuto. Potrebbe far finta di nulla, continuare la sua corsa. E invece no. Decide di intervenire. Mette in moto, gira il volante, e si lancia all’inseguimento del ladro con il suo taxi.

Il ladro in fuga nella foto a destra. Il tassista l'ha inseguito e lui ha abbandonato la borsa che aveva rubato

Bastano poco più di cento metri perché la pressione sia sufficiente a far desistere l’uomo. Il ladro getta la borsa e si dilegua.

Il tassista si ferma, recupera la refurtiva e la restituisce alla legittima proprietaria, ancora sconvolta ma incredula per il gesto di solidarietà.

“La scelta del tassista di Cotabo è stata chiara - sottolinea Riccardo Carboni, presidente della cooperativa dei tassisti bolognesi - : non girarsi dall’altra parte, non fare finta di niente. Con il suo taxi ha inseguito il ladro, mettendo a rischio la sua sicurezza pur di restituire ciò che era stato strappato a chi era in difficoltà”.

“La corsa è durata poco, appena un centinaio di metri - continua Carboni -, e non è servita nemmeno una velocità folle, ma è stata sufficiente perché il malfattore abbandonasse la refurtiva e sparisse nel nulla. Il nostro socio è sceso dal taxi, ha riconsegnato la borsa alla donna e ha accompagnato i clienti verso la loro destinazione, la stazione, dove dovevano prendere un treno”.

Un’occasione per fare la differenza, secondo Carboni: “Quella mattina per loro non è stata solo una corsa, ma un messaggio profondo: essere solidali significa anche questo, essere pronti a schierarsi dalla parte giusta, a tendere la mano a chi soffre senza esitare. Significa non chiudere gli occhi davanti all’ingiustizia. Per fortuna che ci sono ancora persone che credono nel valore dell’aiuto reciproco e della responsabilità. Perché mentre c’è chi si gira dall’altra parte, noi scegliamo sempre di esserci”.

Un episodio che merita di essere raccontato. Non per spettacolarizzazione, ma per ricordare l’umanità esiste ancora, nei gesti più semplici.