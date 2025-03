Tatto, l’ultimo saluto della città. Maglie, sciarpe e amore per lo sport

L’ultima partita del Tatto. Uomo di sport, Andrea Tattini, scomparso a 70 anni: così, il saluto, per un uomo che aveva fatto dello sport un modo di vivere, si divide in due tempi. Il primo al palasport di Ozzano, il secondo nella chiesa dei Santi Monica e Agostino, a Corticella. C’è il sindaco, Matteo Lepore, ci sono i big di un tempo, i giocatori. Sul ‘santino’ – Tatto in tenuta da gioco e in palleggio con la prediletta mano destra – una sua frase che ne riassume lo spirito: "Non si danno palloni intelligenti a giocatori stupidi". A proposito di sindaci ci sono i primi cittadini di Ozzano, Luca Lelli e e quello di Monterenzio, Davide Lelli. Poi il ’sindaco’ rossoblù, Lollo De Silvestri con Charalampos Lykogiannis.

A Ozzano la bara è tra due palloni: uno da calcio e uno da basket. Ci sono le maglie del Boca e dei New Flying Balls. Una viola ricorda il legame forte con la moglie Luana. Alessandro Ravaglia, gemello di Federico (c’è anche il portiere del Bologna), appoggia la sciarpa del Valsetta Lagaro sul feretro.

"Uno-due-tre-Tatto" è il grido di un gruppo di giovani. Quasi uscissero da un minuto di sospensione: è un saluto da brividi, Andrea avrebbe voluto così. E l’ultima partita diventa anche l’ultimo sorriso. Nella chiesa di Corticella, gli amici del Playground, ispirati da Stefano Mangherini, hanno realizzato una maglietta con la foto del Tatto mentre si congeda dal suo torneo e, come regalo, riceve la celebre zanetta. Nulla di irriverente, perché ogni parola, ogni sussurro, è un gesto d’amore e d’affetto nei confronti di una persona che, con il suo modo di interpretare lo sport, ha unito generazioni di bolognesi. Nella lotta al diabete, con cui conviveva, era diventato, se non Superman, un’icona. Il preparatore Tom Assi, per convincere i diabetici a fare sport lo citava come termine di paragone. Dalla Croazia, solo per il Tatto, arriva Alex Percan.

Sono in tanti per lui: Andrea Albertini, Lorenzo e Roberto Andalò, Marco Angori, Marco Bergonzoni, Lino Bruni, Bruno Canè, Gianni Costetti, Ciucci Devetag, Luigi Dordei, Marco Faenza, Adam Filippi, Federico Fioravanti, Pietro Generali, Gabriele Giuliani, Federico Grandi, Davide Lamma, Mario Martini, Simone Motola, Stefano Muratori, Alessio Nicolosi, Massimo Romeo, Gil Rovatti, Marco e Roberto Sanguettoli, Stefano Stagni, Matteo Tassinari, Gabriele Torreggiani, Niccolò Rocco di Torrepadula e Leonardo Zunarelli.