Bologna tattoo show 2023: duecento artisti da tutto il mondo

Bologna, 15 aprile 2023 – Maori polinesiani, danzatori di haka e thailandesi abilitati a tatuare i monaci. Il tutto, tra gli stand della Fiera. Il ‘Bologna Tattoo Show 2023’ ha aperto le porte dei padiglioni di via Michelino per raccontare l’arte del tatuaggio, richiamando sotto le Torri artisti provenienti da sette diversi Paesi di tutto il mondo.

Oltre duecento tatuatori e una trentina di espositori riceveranno fan e appassionati tra gli stand per tatuarli davanti al pubblico – anche con la formula del ‘walk in’, cioè senza prenotazione –, in mezzo a show folkloristici e incontri per gli amanti del genere, fino a domani: dalle tecniche più tradizionali agli stili contemporanei, dai tatuaggi eseguiti sui futon a quelli con le antiche bacchette ‘tebori’, l’arte giapponese che vive di un misto tra magia e realtà ed è impressa anche sulla pelle degli esponenti della mafia Yakuza.

"Questa edizione è importante perché Bologna ospita tanti tatuatori che dopo tempo fanno ritorno in Italia – racconta il direttore artistico Matteo Plicchi –. L’edizione dello scorso anno si portava dietro gli strascichi della pandemia, era difficile per un artista straniero partecipare. Il prossimo anno, invece, puntiamo ad avere il pieno titolo di ‘convention internazionale’".

Bodypainting , aree per il crossfit e la palestra, zone dedicate alle moto e addirittura le auto storiche americane, fino ovviamente a tanti artisti italiani emergenti e al grande concorso che premierà il tatuaggio più bello realizzato in Fiera. La locandina della manifestazione è stata realizzata da Franco Roggia, artista presente all’iniziativa .