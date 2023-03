Bologna, tatuatore eroe: assiste alla rapina e insegue la baby gang

Bologna, 26 marzo 2023 – Quando ha sentito urlare una donna e visto tre sospetti che fuggivano, Luigi non ci ha pensato su. È uscito fuori dal suo negozio ed è corso dietro ai giovanissimi rapinatori, in quel dedalo di strade e stradine alle spalle di via Marconi. Riuscendo alla fine a raggiungerli e a farsi restituire la borsa che avevano appena strappato alla vittima. IL FAMOSO TATUATORE LUIGI GUERZONI CON LA MOGLIE WANDA MARAGLIO Il cittadino eroe si chiama Luigi Guerzoni, ha da poco aperto il suo negozio di tatuaggi ‘Paradise Tattoo & Piercing’ in via Morgagni, a due passi da vicolo Urbaga dove la donna, una sessantenne, era stata appena aggredita dai tre ragazzini, che oltre a puntarle contro un coltello, per derubarla della borsa l’avevano anche buttata a terra. "Ero nel mio negozio, quando ho sentito delle grida – racconta Luigi –. Mi sono affacciato sulla strada a guardare e ho visto sfrecciare questi tre ragazzini, che mi sono sembrati subito sospetti, perché avevano il volto praticamente coperto dal cappuccio della felpa tirato su. Ho capito che qualcosa non andava e sono corso loro dietro". Luigi ha usato l’astuzia: "Li ho inseguiti per circa trecento...