Tavolo di lavoro di Curia e Caritas. Zuppi: "Pronti a dare una mano"

Un tavolo di lavoro tra Curia e Caritas con l’obiettivo di affrontare l’emergenza abitativa. Ad annunciarlo è l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei Matteo Zuppi che, dopo giorni di grandi polemiche sui fatti di via Don Minzoni, si è detto "disponibile a dare una mano". Sul piatto, "un tavolo di lavoro e confronto che riunisca Curia, Caritas e Istituto di sostentamento del Clero e che collabori con la Fondazione per l’abitare per trovare una risposta concreta alla crisi abitativa".

Secondo il cardinale, "senza casa non c’è integrazione né futuro. Il tema dell’accoglienza è strettamente legato al calo degli stipendi e alla denatalità, due dei problemi più grandi del nostro Paese. Tempo addietro dissi che un figlio non dovrebbe pesare più del 30% sullo stipendio della sua famiglia. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo, altrimenti non c’è gusto a costruire qualcosa di stabile". Dopo la liberazione spontanea di via Don Minzoni, "il futuro dell’edificio sarà l’apertura dei cantieri – afferma il sindaco Matteo Lepore –. Vogliamo realizzare uno studentato da 317 posti letto, di cui circa un centinaio a prezzo calmierato".

Un progetto, dunque, che rientra dentro una logica di "edilizia sociale che il Comune sta promuovendo con risorse pubbliche e private al fine di consentire ai giovani di poter vivere e studiare in città", continua il primo cittadino. Per quanto riguarda la ristrutturazione dello studentato, che sarà "a carico del privato che fa l’investimento", ci vorranno "almeno un paio di anni". La priorità di Palazzo d’Accursio però rimane la Fondazione per l’abitare: "Stiamo selezionando la direzione. Abbiamo già alcune centinaia di alloggi pubblici messi a disposizione, ma il nuovo direttore dovrà lavorare per reperire e intervenire sugli appartamenti privati sfitti".

L’obiettivo, chiarisce Lepore, è "riportare sul mercato alcune centinaia di alloggi privati a canone calmierato, con un fondo di garanzia e un budget per le manutenzioni, di fatto azzerando l’Imu e garantendo che, alla fine del contratto, le chiavi tornino al proprietario. Molti hanno paura ad affittare: con la Fondazione noi garantiamo che l’alloggio venga restituito in buone condizioni". Secondo il sindaco, si tratta di un "caso unico a livello nazionale" che, se funziona, "può aggredire davvero l’emergenza abitativa senza dover aspettare i tempi delle nuove costruzioni".

