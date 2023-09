Tavullia festeggia Rossi Le chiavi della città in regalo a Valentino "Lui è una leggenda"

TAVULLIA (Pesaro-Urbino)

Tavullia si veste ancora di giallo per celebrare il ‘Dottore’ Valentino Rossi in un evento dal sapore internazionale: la consegna delle chiavi della città. Giovedì si terrà il "TavulliaVale", manifestazione che da quasi 20 anni richiama tifosi e appassionati da tutto il mondo, vista la sua coincidenza con la settimana del Gran premio di Misano. Quest’anno però sarà ancora più bello e più in grande, grazie anche al sostegno della Regione Marche. Semaforo verde alle 17: si inizia con il dj set dei dj Giacomo Benda e Igna e la musica della special guest dj Ralf. La serata proseguirà con la diretta Sky dell’evento che si terrà sul palco di Piazza Dante Alighieri, sotto le mura del paese, a partire dalle 20.30. Presenteranno, come di consueto, i commentatori di Sky Sport MotoGP Mauro Sanchini, Guido Meda e Vera Spadini. Fari accesi sulla consegna del simbolo in titanio della città. Insieme a Valentino Rossi, ci saranno anche i piloti della VR46 Riders Academy e tanti ospiti, tra cui il ministro dello Sport Andrea Abodi ed il presidente del Coni Giovanni Malagò. L’ingresso è libero ma contingentato: per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.tavulliavale.it garantendosi l’accesso, e poi si procederà fino ad esaurimento posti (circa 7mila, esclusi i residenti). L’amministrazione comunale metterà a disposizione due bus navetta gratuiti che partiranno dalle stazioni ferroviarie di Pesaro e Cattolica.

"Con questo evento vogliamo tributare il giusto omaggio ad una leggenda dello sport mondiale diventata anche un’icona della nostra epoca. Valentino Rossi è un elemento identitario del nostro territorio che ha contribuito a promuovere e a far conoscere un piccolo Comune di poco più di 8mila abitanti in tutto il mondo. Ringraziamo la Regione Marche per il prezioso sostegno e la collaborazione", hanno dichiarato la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci e l’assessore al Turismo Patrizio Federici. Un’emozione, per chi ha vissuto i suoi successi da compaesano, che vive ancora a due anni dal suo ritiro. "Sarà un evento internazionale, una grande festa per sancire ancora una volta lo stretto legame tra questo straordinario campione che rende orgogliose tutte le Marche e la sua città – ha commentato il presidente della Regione Francesco Acquaroli –. Un ringraziamento va al sindaco e alla sua giunta per l’enorme sforzo organizzativo che, come Regione, siamo pronti a sostenere". A fargli eco l’assessore allo Sport Chiara Biondi. "Uno sportivo che continua a stupirci – ha detto –. Dopo tanti successi mondiali ha voluto istituire un’accademia per giovani piloti, un vivaio dove trasmettere la passione e i sani valori della competizione e del lavoro di squadra, senza dimenticare l’aspetto della sicurezza".

