Taxi abusivi all’aeroporto di Bologna: due auto sequestrate

Bologna, 7 agosto 2023 – Dall’aeroporto alla città, ad accompagnare turisti, viaggiatori e cittadini un po’ in tutta Bologna. Tassisti? Mica tanto: il servizio era quello, ma privo della regolare licenza.

E' finita con due patenti ritirate e due auto sequestrate l’operazione Nei giorni scorsi agenti della Polizia locale in borghese sono intervenuti in aeroporto per sequestrare due veicoli utilizzati abusivamente come taxi da persone senza licenza.

Entrambi i conducenti offrivano un servizio taxi a pagamento nell’area di sosta antistante l’ingresso dell’aeroporto. A ciascuno è stata contestata la violazione dell'articolo 86 del Codice della Strada, ovvero lo svolgimento del servizio taxi senza avere la licenza, che comporta una sanzione che può variare da 1.812 a 7.249 euro, cui si aggiunge il sequestro dei rispettivi veicoli e la sospensione della patente di guida per entrambi.

Taxi, le novità del decreto omnibus

Novità in arrivo oggi dal Consiglio dei ministri. Nella bozza del decreto omnibus, potrebbero esserci per l’acquisto di auto non inquinanti per il servizio taxi arrivano incentivi doppi rispetto a quelli previsti nel 2022.

Incentivi riservati ai vincitori del concorso straordinario per le nuove licenze, a chi è già titolare di licenze e intende rottamare veicoli di servizio fino a euro 5 e ai soggetti autorizzati per il servizio di noleggio con conducente ncc. saranno individuate soluzioni di regolazione del traffico e corsie preferenziali nelle aree urbane finalizzate ad accelerare la velocità commerciale. Aree di sosta, installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone come stazioni e aeroporti.

I comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono inoltre autorizzati a incrementare il numero delle licenze di taxi, in misura non superiore al 20% tramite un concorso straordinario. Il concorso straordinario prevede, obbligatoriamente, l’uso di veicoli non inquinanti. Il concorso è aperto a chi è già titolare di licenza, ha svolto il ruolo di sostituto alla guida e ad altri soggetti in possesso dei requisiti di legge.