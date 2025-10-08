Le app fanno squadra in Europa: ecco TaxiForce, network di radiotaxi

Bologna, 8 ottobre 2025 . È nata TaxiForce, la prima alleanza europea tra app di radiotaxi, frutto della collaborazione tra PideTaxi (Spagna), TaxiClick (Spagna e Portogallo) e BTaxi (Italia) in rappresentanza di Italian Taxi Network (ITN).

L’accordo, firmato a Madrid nella sede di Radio Teléfono Taxi, crea un network che riunisce 32.000 tassisti professionali in oltre 200 città dei tre Paesi, garantendo un servizio transnazionale, e omogeneo.

Con l’ingresso di BTaxi, anche appTaxi e TaxiMove aderiscono al progetto, estendendo la copertura a numerose città italiane. Gli utenti potranno continuare a utilizzare la propria app abituale – PideTaxi, TaxiClick, BTaxi, appTaxi o TaxiMove – per richiedere corse in tutti i Paesi aderenti, con tariffe trasparenti e conducenti certificati.

"Con TaxiForce portiamo l’intero Italian Taxi Network in un progetto europeo condiviso, offrendo un’alternativa affidabile e sostenibile alle piattaforme non regolamentate”, afferma Riccardo Carboni, presidente di Cotabo proprietaria di BTaxi e rappresentante di ITN.