Taxi, arriva la stangata. Prezzi lievitati del 16%. Ecco le nuove tariffe

Alla fine la stangata è arrivata. Come anticipato dal Carlino, con il 2025 le tariffe per i taxi lieviteranno del 16%. Un aumento deciso dal Comune, attraverso una delibera fresca fresca di approvazione, che tiene conto della crescita dei costi sostenuti dal settore negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi dei carburanti e delle ricadute sugli operatori. Se ne era già parlato a fine ottobre, dopo l’accordo siglato tra Palazzo d’Accursio e Ascom, Cna, Confartigianato, Unica, Uritaxi, Uil trasporti, Cat e Cotabo, ora è arrivata l’ufficialità con l’adeguamento che partirà con il nuovo anno. L’importo era fermo da sette anni e ora le tariffe saranno soggette a revisione periodica almeno ogni due anni sulla base dell’indice NIC – trasporti, con una maggiorazione che terrà conto dei costi precedentemente sostenuti.

Secondo la nota del Comune, la chiamata radiotaxi o la prenotazione da app passa da 1,15 a 1,35 euro, mentre il costo chilometrico in area urbana diventa di 1,45 euro (prima era di 1,25) e in area extraurbana 1,75 (prima era di 1,50). La quota minima di partenza dall’aeroporto sarà di 12,80 (attualmente è di 11 euro) e include un percorso di 6 chilometri.

Non solo, perché c’è anche un’altra novità: verrà introdotto un sistema di monitoraggio del servizio pubblico di taxi, attraverso un’app dell’Amministrazione, che "permetterà di verificare in tempo reale eventuali criticità nel servizio". "Questo strumento – secondo Palazzo d’Accursio – consentirà di valutare l’adeguatezza dell’offerta esistente e intervenire sul servizio in tempi rapidi, anche in un’ottica di sostenibilità".

Esulta Michele Campaniello, da poco nominato assessore alla Nuova Mobilità, dopo le dimissioni improvvise dell’ex titolare Valentina Orioli: "Si tratta di un ulteriore passo nel percorso per migliorare il servizio taxi in città. Come previsto dall’accordo con i tassisti dopo l’assegnazione di 70 licenze, che oltre ad aumentare il numero di mezzi in circolazione in particolare nelle fasce orarie più critiche aumenta i veicoli ecologici e attrezzati per persone disabili, aggiungiamo ora due elementi rilevanti. Da un lato la novità assoluta dell’introduzione di un sistema di monitoraggio del servizio pubblico di taxi tramite un’app dell’Amministrazione, dall’altro l’adeguamento delle tariffe che erano ferme dal 2018".

Un pacchetto di novità sui taxi che – già a inizio novembre – aveva fatto esultare anche i vari rappresentanti delle associazioni, con una pace maturata dopo mesi di scontri. "Si chiude un clima di ostilità, finalmente e ripartono le relazioni sindacali: un bel passo avanti", aveva sottolineato allora Mirko Bergonzoni di Uiltrasporti, mentre il presidente di Cotabo Riccardo Carboni aveva aggiunto: "Abbiamo trovato la quadra anche sulle tariffe delle corse, dando seguito al parere dell’Autorità nazionale dei trasporti". "Finalmente una giornata positiva" aveva detto invece Massimo Sarti (Ascom taxi), mentre Salvatore Vrenna (coordinatore di FIta Cna) aveva parlato di "chiusura di un periodo nero".

Insomma, la volontà resta quella di migliorare il servizio in città, a partire dalle tante lamentele sulla carenza di mezzi per i viaggiatori che atterrano in aeroporto. Con la nuova app, poi, per l’amministrazione sarà sicuramente più facile momento per momento quali siano le zone scoperte e verso dove far convergere gli operatori.

fra. mor.