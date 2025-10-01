Taxi Bologna, priorità a donne e disabili: ecco il patto tra cooperative

Bologna, 1 ottobre 2025 – Le clienti donne che richiedono un taxi nelle ore notturne avranno la priorità. In più, le due cooperative di tassisti collaboreranno per rispondere alle chiamate per taxi attrezzati per persone con disabilità. Ecco l’accordo tra Comune, Cat e Cotabo, che prevede l’introduzione di nuove misure per migliorare l’accessibilità del servizio dedicato all’utenza femminile e ai fruitori con disabilità.

Come migliora il servizio

Da oggi, se una delle due cooperative non ha a disposizione un mezzo attrezzato per rispondere alla chiamata di un utente, può attivare un sistema di collaborazione diretto che permette di estendere la ricerca anche alla flotta dell'altra cooperativa, attraverso un canale dedicato.

Allo stesso modo, le due società hanno introdotto procedure condivise per la gestione delle richieste notturne da parte di clienti donne, che vengono trattate con priorità, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza, soprattutto nelle ore più 'a rischio'.

Forte il ringraziamento dell’assessore alla Mobilità Michele Campaniello: "Si tratta di un passo avanti molto significativo per rendere il servizio taxi sempre più accessibile e sicuro, in particolare per le persone con disabilità e per le donne che si muovono nelle ore serali e notturne – spiega Campaniello -. Voglio ringraziare Cat e Cotabo per la disponibilità e lo spirito di collaborazione: lavorando insieme, possiamo offrire a Bologna un trasporto pubblico non di linea più inclusivo, attento ai bisogni delle persone e capace di rispondere meglio alle sfide della nostra città".