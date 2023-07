Taxi cancellato all’ultimo Problema anche per i turisti

Giovedì scorso avevo prenotato un taxi con due giorni di anticipo alla Cotabo, visto l’orario insolito (le 3.50 di mattina) e la destinazione non rinviabile (aeroporto con volo per Los Angeles via Francoforte). Al momento della prenotazione mi hanno informato correttamente che si trattava di una prenotazione di chiamata senza la garanzia dell’arrivo del taxi, che però nel 99% dei casi è sicura. Alle 4 di mattina non ho visto il messaggio che anticipa il taxi né tantomeno il taxi stesso. Ho chiamato per avere notizie e mi hanno semplicemente spiegato che non sarebbe arrivato e avrei potuto attivare una nuova prenotazione. Dato che a quell’ora ci sono molti voli ma misteriosamente nessun mezzo pubblico per l’aeroporto, io mi ero preparato un piano B, seppure molto scomodo, perchè non è facile trovare parcheggi in extremis in pieno periodo di vacanze attorno all’aeroporto: con qualche disagio, comunque sono arrivato in tempo. Ma mi domando cosa possa succedere ad un turista che si trovasse nella stessa situazione e senza un piano B per l’aeroporto. A mio parere una città con tante presenze turistiche ed un flusso altissimo di professionisti per lavoro non può permettersi una situazione così a rischio di disagio per i suoi ospiti: pena un contraccolpo di immagine oltre che un danno a chi si trova a Bologna. Non voglio invocare nè Uber nè alternative varie, solo chiedere la certezza che un servizio prenotato per tempo sia poi semplicemente garantito.

P. C.