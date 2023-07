Taxi e Città 30, il summit in Comune La richiesta: "Più preferenziali"

di Paolo Rosato

Un limite di velocità dei 50 orari sulle preferenziali ora che è in vigore la ‘Città 30’, più corsie preferenziali in generale ( preoccupano i lavori del tram) e percorsi più fluidi in alcune zone calde, come la Fiera. Sono alcune delle richieste che i tassisti ieri hanno presentato (e reiterato) all’amministrazione, nel corso di un tavolo a Palazzo d’Accursio. La prima notizia è che il clima è stato descritto come "positivo, di positiva collaborazione", una sostanziale sterzata rispetto agli stracci (con scioperi) che erano volati la scorsa primavera. Ma ora il rapporto tra Comune e categoria si starebbe ricomponendo, e quale miglior terreno se non quello della ‘Città 30’ e della grande stagione dei cantieri per provare a testare un nuova sintonia.

Proprio i cantieri (e le loro conseguenze) sono stati al centro di diverse valutazioni, come sottolineato dal Comune in uno scarno comunicato. "Si è tenuto un nuovo incontro del tavolo tra Comune e rappresentanze dei tassisti dedicato al progetto ‘Città 30’, dove sono state raccolte osservazioni e criticità da parte delle sigle – si legge nella nota –. Nel corso dell’incontro si è deciso di istituire un tavolo specifico dedicato alle cantierizzazioni in città, con un focus particolare sulla Fiera, per far fronte alle necessità dei prossimi eventi. L’incontro si è svolto in un clima di positiva collaborazione tra le parti, che si riaggiorneranno alla fine di agosto". Per il Comune c’erano l’assessora Valentina Orioli (Mobilità) e l’assessero Massimo Bugani, in virtù della sua nuova delega ai ‘Grandi eventi’. Soddisfatto Riccardo Carboni, presidente di Cotabo. "E’ stato un lungo incontro in cui hanno illustrato come intendono procedere e gli step – spiega Carboni –. Le associazioni di categoria hanno preso atto e chiesto interventi compensativi sulla viabilità".

"Abbiamo chiesto al Comune se fosse stato messo in preventivo l’impatto tra ‘Città 30’ e trasporto pubblico non di linea – spiega Mirko Bergonzoni di Uil Trasporti–, ribadendo le nostre proposte. Per esempio, alle 4 di mattina diventa imbarazzante trasportare un cliente in aeroporto rispettando i 30 all’ora. Abbiamo chiesto quindi valutazioni su deroghe". Poi c’è stato il tema dei cantieri e delle zone più calde. "Si è parlato dei grandi eventi, come il Cersaie a settembre, e noi abbiamo chiesto una preferenziale su via Parri, perché l’uscita da piazza della Costituzione crea grosse difficoltà. Quella situazione per noi deve essere costantemente monitorata e dall’amministrazione registriamo una ricezione accomodante e puntuale, noi saremo ai tavoli in maniera costruttiva". Infine il tema delle nuove licenze, ce ne sono 23 libere che derivano dall’ultimo bando e che per metà potrebbero essere dedicate alle auto per disabili. La geolocalizzazione dei mezzi dovrebbe tramontare. "Analizzeremo il protocollo che ci ha sottoposto il Comune – conclude Bergonzoni –, sulle nuove licenze non abbiamo mai detto ‘no’. Però abbiamo grossi problemi a fare delle grosse scelte, quando ci sono i cantieri attivi. Non è una situazione di stabilità e si rischia di commettere degli errori. Ecco perché sono fondamentali i tavoli di confronto".