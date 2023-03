Taxi, il giorno nero. "Serve la corsia dedicata"

E’ arrivato il Cosmoprof e assieme a una delle più importanti fiere internazionali che si tengono in città è arrivato il venerdì nero dei taxi, a Bologna un grande classico quando c’è il grande salone della cosmesi. Lunghe le file immortalate da turisti e passanti alla stazione dell’Alta velocità dei treni, ancora più lunghe le code in tangenziale con tempi di percorrenza dall’aeroporto Marconi alla fiera di Bologna di circa un’ora. "Siamo riusciti a far sentire degli album musicali interi ai passeggeri", scherzano con un bel po’ di amarezza alcuni tassisti. Mentre qualche cliente, per non ricadere nel buco nero della chiamata in mezzo al caos, chiede al primo tassista incontrato di seguirlo per tutta la giornata. Insomma, meglio avere l’auto di fiducia in mezzo alla giungla. "Sono rimasto impantanato in tangenziale per un’ora – spiega Alessandro Arena, tassista –. Mi dispiace molto, ma ho percepito da parte della clientela una certa rassegnazione: sanno già che muoversi velocemente a Bologna non è possibile. Servirebbe un collegamento per il trasporto pubblico, dall’aeroporto alla fiera, che garantisca un cadenzamento certo". Stesso problema per il tragitto dalla stazione dei treni al Cosmoprof. "Anche lì, bisognerebbe tornare a discutere seriamente su una corsia dedicata ai taxi, com’era già stato fatto in passato – continua Arena –. Si eliminerebbero dei punti critici e i taxi, togliendo da quella corsia anche i bus, arriverebbero più velocemente. E anche i costi per la clientela scenderebbero".

La corsia dedicata è anche una battaglia dei sindacati. "L’avevamo trattata con l’ex assessora Irene Priolo, poi non se n’è parlato più – spiega Mirko Bergonzoni di Uil Trasporti –. Il venerdì con il Cosmoprof, per i taxi, è stato un disastro. C’è un problema di vigilanza del traffico attorno al Marconi, e se ne dovrebbe occupare la Polizia Locale. Niente ha funzionato, nemmeno dalla stazione dei treni alla fiera, e torna la necessità di una corsia privilegiata per i taxi". Il futuro è un rebus. "Se quest’anno è così, come sarà lo scenario l’anno prossimo o tra due anni, con i cantieri di Passante e tram? Siamo molto preoccupati".

Paolo Rosato