Taxi, Bologna non è un’isola: licenze e tariffe, i nodi da sciogliere

Taxi: il confronto tra Bologna e altre città

Bologna, 23 marzo 2023 – Il rapporto fra la categoria dei tassisti e il Comune in cui svolgono il servizio ha punte ricorrenti di conflittualità in tutta Italia. Il nodo del numero delle licenze, fermo da anni – oltre a quello delle tariffe – è spesso causa di frizioni e di tensioni. Sciopero taxi oggi a Bologna: 300 auto bianche in corteo. Traffico paralizzato per ore Da un lato – da Bologna a Genova, da Firenze a Roma – a fronte di lunghe file di cittadini e turisti in attesa del taxi in stazione, aeroporto o all’uscita di una fiera, c’è chi invoca una liberalizzazione (riforma tentata e abbandonata da quattro Governi) per offrire un servizio pubblico migliore e più efficiente. A Milano, per esempio, l’ultimo innesto di nuove licenze taxi è del 2003. Taxi Bologna, Valentina Orioli: “Ci sono inefficienze: il servizio deve migliorare” Al lato opposto c’è chi si arrocca a difesa dello staus quo ("le licenze non si toccano"), imputando all’amministrazione di turno politiche della mobilità che complicano la vita ai tassisti. A Bologna si guarda con preoccupazione all’apertura dei cantieri di tram e Passante. "Ma già c’è un problema oggettivo di capacità del servizio di muoversi all’interno...