Taxi, niente sciopero C’è il Cosmoprof

Lo sciopero dei taxi proclamato due giorni fa a Bologna, il secondo nel giro di poche settimane, resta sul tavolo ma slitta in avanti: non sarà il 21 marzo così da scavallare i giorni del Cosmoprof, il salone della cosmetica che si svolgerà in Fiera dal 17 al 20. Lo annunciano con una nota le associazioni di categoria Ascom taxi, Cna Fita

taxi, Confartigianato Tp, Uiltrasporti, Unica

taxi e Uritaxi. Dopo il fermo del 28 febbraio "siamo stati costretti, nostro malgrado, ad indire una nuova giornata di mobilitazione. Ribadiamo che le risposte necessarie alla categoria, e agli utenti

taxi, seppur più volte sollecitate, vengono sistematicamente ignorate da oltre un anno e non possono attendere ulteriormente. Nonostante tutto ciò, prevale in noi un senso di responsabilità e posticipiamo la protesta per non gravare su una manifestazione che porta benefici all’intera città".