I taxi a Bologna non si trovano: il nostro test tra code e turisti al sole stremati

Bologna, 22 luglio 2023 – Da numerosi giorni, i nostri lettori ci segnalano una scarsa presenza dei taxi sul nostro territorio, in particolare fuori dalla stazione dei treni in piazza Medaglie d’Oro e in aeroporto, al Guglielmo Marconi.

I cittadini denunciano tempi d’attesa eccessivi, o addirittura l’assenza del servizio nelle ore più tarde della notte. Telecamera e cronometro alla mano siamo andati in piazza Medaglie d’Oro su viale Pietramellara, al Kiss&Ride e in aeroporto Marconi per testare con mano la situazione.

Abbiamo atteso in fila i taxi tra i turisti per poi chiedere direttamente ai tassisti quali sono le cause dei disagi che, specialmente in questo periodo dell’anno, colpiscono il settore dei trasporti. Intorno alle 18 di giovedì pomeriggio siamo stati in stazione, dove i tempi d’attesa si aggirano tra i 20 e 30 minuti in piazza Medaglie d’Oro e tra i 10 e 15 minuti il Kiss&Ride. Verso le 23 e 30, invece, abbiamo fatto un salto in aeroporto, dove la situazione è ben diversa e i tempi d’attesa possono superare 60 minuti in tarda notte.

“Non è possibile che ci siano così pochi taxi in una città grande come Bologna", Anna è appena arrivata in città da Milano. Uscita dalla stazione, in piazza delle Medaglie d’Oro, aspetta il suo turno in una fila di decine di persone composta perlopiù da turisti. Il tetto della pensilina è come un’oasi nel deserto mentre la snervante attesa di un taxi sembra non passare mai. "Sono qui da oltre mezz’ora e al caldo, manca ancora tanto al mio turno considerando tutte le persone che ho davanti".

In questi giorni, con la piena ripresa del turismo, prendere un taxi può essere un’impresa complicata. Uscire dalla stazione e ritrovarsi immediatamente trasportati a destinazione è quasi impossibile, soprattutto negli orari di punta: c’è da attendere, perché la domanda è alta (fin troppo alta) e l’offerta fatica a compensare. In seguito a numerose lamentele, infatti, il Carlino ha deciso di toccare con mano la situazione e capire quali possano essere le effettive cause di questo disagio. E per farlo abbiamo scelto tre punti chiave della città: Piazza Medaglie d’Oro, il Kiss&Ride nella stazione e, infine, l’aeroporto Marconi.

Un taxi carica dei clienti in piazza Medaglie d’oro

Stazione

Sono le 18 di un giovedì caldo e torrido. Arriviamo in stazione con l’idea di prendere un taxi il prima possibile. Raggiunta la pensilina d’attesa ci rendiamo presto conto che non sarà una faccenda sbrigativa: in fila, prima di noi, ci sono 24 persone, la maggior parte sono turisti. Famiglie di visitatori con borse e valigie occupano l’intero ‘corridoio’ d’attesa, si fa persino fatica a capire dove mettersi in fila. Non ci resta che attendere, avviamo il cronometro alle 18 e 04. Ogni 5-10 minuti arriva un taxi, carica qualcuno e riparte. La fila scorre, ma non basta a calmare le aspettative di chi voleva trovare un taxi pronto a partire. Alle 18:32, accerchiati da lamentele e ventagli, è finalmente arrivato il nostro turno, dopo 32 minuti di attesa.

Kiss&Ride

Stesso luogo, altra fermata. Entriamo in stazione e risaliamo verso il passaggio sotterraneo noto con l’anglicismo ‘bacia e guida’. Sono le 18 e 39 e non appena raggiunta la fermata contrassegnata da un cartello arancione e nero, ci rendiamo conto che ci sarà da aspettare di meno rispetto all’esperienza precedente. In fila ci sono poco più di dieci persone, i taxi passano con un ritmo più intenso: non oltre i tre minuti. Insomma, alle 18 e 11 ecco arrivare il nostro taxi: 12 i minuti d’attesa.

Persone in fila in attesa di un taxi all'aeroporto di Bologna

Aeroporto Marconi

È proprio dall’aeroporto che ci sono arrivate la maggior parte delle lamentele: a quanto pare, soprattutto nelle ore notturne, i taxi mancano e i tempi d’attesa rischiano di essere anche di 60 minuti e oltre. Sono le 23:30, arrivati in aeroporto, però, la prima cosa che notiamo è un’immensa mandria bianca: ci sono decine e decine di taxi. Dopo poco più di un’ora, però, tutte queste vetture sono scomparse, i taxi cominciano ad essere sempre meno frequenti: se ne vede uno ogni 15 o, addirittura, 30 minuti. Ma perché? "Perché dipende dai ritardi dei voli", ci spiega Maurizio Venturi, tassista da 36 anni. Poi estrae il cellulare dalla tasca e ci mostra i ritardi dei voli: "Se atterrano 15 voli nel giro di un’ora, allora qui possono esserci anche 10mila taxi ma non basterebbero lo stesso. Però non possiamo mica far venire tutti i taxi qui, altrimenti mancherebbe il servizio in città". A mezzanotte e 45, infatti, gli autobus interrompono le corse dalla stazione, mentre il People Mover, dalla mezzanotte, è fermo.