Taxi, nuovo stop il 21 marzo

Dopo il fermo dello scorso 28 febbraio, a Bologna è atteso un nuovo sciopero dei

taxi: la protesta è in calendario per il 21 marzo dalle 8 alle 22. Lo annunciano le sigle di categoria Ascom taxi, Cna Fita taxi, Confartigianato Tp Uiltrasporti, Unica taxi e Uritaxi. Le motivazioni, scrivono sindacati e associazioni, sono le stesse del primo sciopero: impossibilità di poter prestare servizio in diverse zone della città, incertezze sull’impatto del tram e mancato recupero dei rincari sul costo del carburante. Ma a questi temi ora si aggiunge anche la "mancata convocazione delle parti".

Si comincerà alle 9 con il ritrovo in piazza della Costituzione. Alle 10.30 i taxi si muoveranno in corteo, a passo d’uomo, percorrendo viale Aldo Moro, via della Liberazione, piazza dell’Unità, via Matteotti, piazza XX Settembre, via Indipendenza e via Rizzoli raggiungendo piazza Maggiore. Servizi garantiti durante le ore di fermo.