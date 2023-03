Taxi a Bologna: lo sciopero slitta dopo il Cosmoprof

Bologna, 10 marzo 2023 - Appena proclamato, viene subito rimandato: è lo sciopero dei taxi di Bologna - il secondo nel giro di poche settimane - proclamato ieri per il 21 marzo, con tanto di corteo a passo d'uomo in città.

La protesta resta sul tavolo ma slitta in avanti: non sarà il 21 marzo così da scavallare i giorni del Cosmoprof, il salone della cosmetica che si svolgerà in Fiera dal 17 al 20, annunciano con una nota le associazioni di categoria Ascom taxi, Cna Fita taxi, Confartigianato Tp, Uiltrasporti, Unica taxi e Uritaxi.

Dopo lo stop del 28 febbraio "siamo stati costretti, nostro malgrado, a indire una nuova giornata di mobilitazione - scrivono i sindacati - Le dichiarazioni di disponibilità al confronto, purtroppo non hanno trovato riscontro nella realtà dei fatti e ci sentiamo di rimandare al mittente anche le accuse di essere una categoria incapace di rinnovarsi. A tal proposito facciamo presente che siamo fra le prime città per innovazione e qualità del servizio stando a quanto risulta dalle indagini di mercato svolte da società indipendenti e terze relativamente al nostro settore".

I tassisti chiedono un tavolo di lavoro

Anche le problematiche segnalate dagli utenti "sono dovute nella maggior parte dei casi a criticità sulla viabilità che da più di un anno evidenziamo e per le quali sollecitiamo interventi e confronti", continua la nota: "Ci siamo sempre resi disponibili a trovare soluzioni, senza che però sia mai stato istituito un tavolo di lavoro che avesse il reale obiettivo di cogliere le indicazioni di chi sulla strada vive e lavora da professionista".

Negli ultimi anni "le modifiche alla viabilità hanno continuamente penalizzato la nostra capacità di essere efficienti e la qualità del servizio rivolto ai nostri utenti senza che ci sia mai stata concessa la possibilità di partecipare alla fase decisionale precedente l'esecuzione dei lavori", aggiungono le associazioni dei tassisti.

"Ribadiamo che le risposte necessarie alla categoria, e agli utenti taxi, seppur più volte sollecitate - continua la nota - vengono sistematicamente ignorate da oltre un anno e non possono attendere ulteriormente".

La protesta dopo il Cosmoprof

Nonostante tutto ciò, però, "teniamo a sottolineare come continui a prevalere in noi un senso di responsabilità. Per questa ragione abbiamo scelto di posticipare a dopo il Cosmoprof la nostra protesta. Questo per non gravare su una manifestazione che porta benefici all'intera città".

In conclusione, le sigle dei tassisti ribadiscono "piena disponibilità" e auspicano che "al più presto si possa riprendere un confronto costruttivo teso a cercare di risolvere le innumerevoli criticità accumulatesi nel tempo".