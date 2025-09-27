Team israeliano non parteciperà al Giro dell’Emilia

Bologna, 27 settembre 2025 – La Israel Premier Tech non sarà al via del Giro dell' Emilia, in programma a Bologna il prossimo 4 ottobre. Dopo l'annuncio delle contestazioni da parte dei centri sociali e dopo l'appello del Comune di Bologna ad escluderla, la squadra israeliana, già duramente contestata alla Vuelta di Spagna, non ha confermato la propria partecipazione alla classica bolognese. Il Gs Emilia, organizzatore della corsa, ha pubblicato la starlist definitiva delle squadre al via, fra le quali la squadra israeliana non figura.

“In questi giorni abbiamo sollevato una questione importante relativa alla partecipazione della squadra israeliana Giro dell’Emilia, perché di fronte a quanto sta accadendo a Gaza sarebbe stato ipocrita considerare la presenza di una squadra legata a quel governo un fatto ininfluente, legato ad una semplice competizione sportiva – spiega in una note del Comune, l’assessore allo Sport Roberta Li Calzi – . Riteniamo che lo sport sia ben altro, un veicolo di valori universali di condivisione, leale competizione, solidarietà tra i popoli e siamo soddisfatti nell’apprendere che di questo stesso avviso sia anche l’organizzazione della gara che oggi ci ha confermato ufficialmente che la squadra israeliana non prenderà parte al Giro. Li ringrazio per questa sensibilità, che credo sia condivisa da una larga parte della nostra comunità”.

“Blocchiamo tutto", gridavano da giorni i collettivi, le realtà antagoniste e il mondo intero. Anche il Giro dell’Emilia, che sabato 4 ottobre, nella festa del santo patrono, passerà come da tradizione per le rampe del Colle di San Luca. Pronti a “bloccare il passaggio dell’Israel Premier Tech come è successo alla Vuelta", avevano detto i gruppi della sfera antagonista. E proprio per evitare che Bologna potesse diventare come Madrid, il team ha deciso di non partecipare.

Anche Palazzo d’Accursio aveva bussato alla porta del Giro dell’Emilia, chiedendo di intervenire: "Siamo contrari alla partecipazione di una squadra israeliana in un momento come questo – aveva detto l’assessore allo Sport Roberta Li Calzi – dove il governo di Israele si sta macchiando di gravi crimini contro la popolazione civile nella Striscia di Gaza. Nessuna posizione contro gli atleti, ma non possiamo accettare che una squadra legata a quello stesso governo possa prendere parte a una manifestazione sportiva, che per sua natura rappresenta valori diametralmente opposti".