Team israeliano al Giro dell’Emilia: l’esclusione dalla corsa è a un passo

Bologna, 27 settembre 2025 – Il Giro dell’Emilia si farà. E su questo non ci sono dubbi. Ma si farà, molto probabilmente, senza la israeliana Premier Tech, che dopo 15 anni potrebbe essere assente alla competizione organizzata dalla Gs Emilia, che è la quindicesima manifestazione più importante al mondo nel settore ciclistico.

È sempre più in bilico, infatti, la partecipazione del team israeliano alla gara in linea maschile che il 4 ottobre investirà la città delle Due Torri, passando, durante la festa del santo patrono, come da tradizione per le rampe del Colle di San Luca, radunando come sempre migliaia e migliaia di tifosi e appassionati.

L’ufficialità dell’esclusione della Israel-Premier Tech potrebbe arrivare già nella giornata di oggi, dopo che per giorni il dibattito pubblico – e anche politico – ha puntato i riflettori sulla competizione. A partire proprio dall’annuncio della galassia antagonista e di ’Municipi sociali’, che avevano minacciato il blocco della gara se non si fosse esclusa “la partecipazione della Premier Tech”, team che al suo interno però non conta corridori di nazionalità israeliana. Ma della nazionalità e della professionalità degli atleti, poco importa, dal momento in cui, se i sette corridori scendessero in strada, “bloccheremo il loro passaggio, respingendo la loro partecipazione, come è successo alla Vuelta”.

Alta tensione tra manifestanti pro Pal anti fascisti e Forza Nuova

Uno scenario che metterebbe a repentaglio l’ordine pubblico e renderebbe il fronte sicurezza, già messo a dura prova dopo il blocco autostradale durante lo sciopero generale di lunedì scorso, incerto, riproponendo ciò che gli attivisti spagnoli hanno creato a Madrid con lo stop della Vuelta.

Anche il Comune si era schierato al fianco degli antagonisti, chiedendo alla Gs Emilia, guidata dal presidente Adriano Amici, di escludere la squadra israeliana dalla manifestazione. Dopo un botta e risposta con il governo, l’assessora Roberta Li Calzi è intervenuta sul tema anche in Question Time, rispondendo all’interrogazione del capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto: “Proprio perché lo sport unisce ed è elemento di pace – ha detto Li Calzi –, non è accettabile considerare un tem legato al governo israeliano come un elemento neutro”. Poi, l’assessora si concentra sugli “atleti uccisi” e sul “95% di attrezzature sportive distrutte a Gaza”, che “non sono un effetto collaterale, ma un significato politico chiaro”.