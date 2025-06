‘Team Vannacci’, la Lega presenta gli uomini del generale in città

Anche Sotto le Due torri nasce il ‘Team Vannacci’, la sezione locale dell’associazione ‘Il Mondo al Contrario’. E sarà dedicata a Guglielmo Marconi "per rendere omaggio a una persona che ha reso grande e famosa nel mondo la nostra Bologna, genio di fama internazionale che ha fondato il mondo della comunicazione moderna così come la conosciamo". Ad annunciarlo è il portavoce del team, Massimiliano D’Errico, spiegando che la realtà locale è collegata "direttamente al generale Vannacci e al coordinatore nazionale Romani". "Il nostro scopo è portare avanti una attività culturale di sensibilizzazione e diffusione delle posizioni del generale Vannacci e del Mondo al Contrario – insiste D’Errico –. La collaborazione con Lega locale sarà sicuramente proficua ed efficace per il bene di Bologna".

Contenti i vertici bolognesi della Lega. "Salutiamo con piacere la nascita del team Vannacci di Bologna – affermano il capogruppo in Comune, Matteo Di Benedetto, e il segretario cittadino, Cristiano Di Martino –: si aggiunge un tassello importante all’alveo delle forze tese a dare a Bologna un’amministrazione che metta davvero al centro i bisogni e gli interessi dei bolognesi".