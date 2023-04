Teatri di vita, 1° maggio in festa Via a ‘resiDANZE di primavera’

È ancora una volta Primo Maggio in festa a Teatri di Vita e nel Parco dei Pini, a inaugurazione della settima edizione di ‘resiDANZE di primavera’. Una giornata che inizia alle 11 e che ha come fulcro il pranzo solidale delle Cucine Popolari alle 13 (menù unico: 19 euro).

La giornata, scandita dalla musica del dj-set di Effe, diventa spettacolo condiviso con il Microfono Aperto, che nel pomeriggio vedrà avvicendarsi tutti coloro che vorranno esibirsi con un pezzo di stand-up comedy o di musica, di poesia o di teatro.

Dalle 18 iniziano le diverse repliche dello spettacolo del Teatro del Lemming ‘Metamorfosi di forme mutate’, a posti limitatissimi: solo cinque spettatori a replica; mentre alle 21 va in scena ‘Ridi, piangi, ti ecciti’, di Alessio Genchi e Innocenzo Capriuoli (nella foto), dove teatro e slam poetry si intrecciano per raccontare in modo divertente e travolgente la vita dell’uomo medio.

L’appuntamento è domani negli spazi interni ed esterni di Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485; tel. 333.4666333; teatridivita.it).

E chi porterà una piantina da piantare nel giardino di Teatri di Vita riceverà gratuitamente una tazza di caffè.

‘ResiDANZE di primavera”, rassegna di teatro, danza e circo che proseguirà fino al 14 maggio, quest’anno cade nei 30 anni di Teatri di Vita, e ha il contributo del Comune di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura.