Teatri di Vita. C’è Dal Mas

Luisa è una donna fragile, emarginata, che passa il tempo a cucire in una casa per l’accoglienza e la cura di persone emarginate, in quel lontano paese veneto tra i monti. È lì che ha incontrato la coreografa e danzatrice Valentina Dal Mas. Da questo incontro è nato Luisa, un potente ed emozionante ritratto, che ha vinto il Premio Scenario Periferie 2023, ed è in programma a Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485) stasera e domani alle 21.

Lo spettacolo, prodotto da La Piccionaia, è all’interno della stagione teatrale D’io, Teatro e Famiglia, realizzata con il contributo del Comune di Bologna, della Regione Emilia Romagna e del Ministero della Cultura.