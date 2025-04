Teatri di Vita ’Ciccio Speranza’, il ragazzo col tutù rosa

Il ragazzo dal tutù rosa, che sogna di diventare ballerina anche con un corpo non conforme, ma soprattutto con una famiglia che non conosce altro che il proprio orizzonte limitato. È Ciccio Speranza, il protagonista di un racconto poetico e drammatico presentato dalla giovane compagnia Les Moustaches. La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza di Alberto Fumagalli, che cura anche la regia insieme a Ludovica D’Auria, è in programma a Teatri di Vita stasera alle 20 e domani alle 17. Protagonisti Damiano Spitaleri, Alberto Gandolfo e Federico Bizzarri.