Teatri di vita, distopia sul palco con Eva Robin’s

La felicità dell’umanità in cambio della sofferenza di un solo bambino: una distopia folgorante e sconvolgente, raccontata dalla grande scrittrice di fantascienza Ursula K. Le Guin e portata in scena dal regista Davide Sacco in Quelli che si allontanano da Omelas, con Eva Robin’s e il trio musicale La Mano Sinistra, composto da Giuseppe Lo Bue, Gianluca Lo Presti e dallo stesso Sacco. Un concerto-spettacolo potente, che spalanca lo sguardo sulla Storia del passato fino all’oggi e a Gaza. L’appuntamento, in prima nazionale, è a Teatri di Vita (piazzetta Sergio Secci 1; teatridivita.it), da oggi al 19 ottobre: oggi e domani alle 21, sabato 18 alle 20 e domenica 19 alle 17. Lo spettacolo, co-prodotto da Teatri di Vita e ErosAntEros, fa parte della stagione del Centro di produzione teatrale Teatri di Vita Come potevamo noi cantare, realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione e Comune.

Un concerto-spettacolo, dunque, con la performance vocale di Eva Robin’s, che ci risucchia nell’atmosfera inquietante del mondo immaginato da Ursula K. Le Guin, la scrittrice americana, scomparsa sette anni fa, considerata una delle più originali autrici di letteratura fantastica, che rispecchia importanti tematiche sociali e politiche. In questo racconto, vincitore del Premio Hugo, si viene invitati nella città felice di Omelas, abitata da una popolazione forte e bella, giusta e perfetta: tutto il popolo è felice, eccetto una sola persona, un bambino ritardato, rinchiuso un una stanza buia senza finestre nei sotterranei di un grande palazzo. Perché?

Nel suo racconto, Le Guin ci pone di fronte a una riflessione sui paradossi del mondo e sull’indifferenza umana. Questa indifferenza – spiegano gli autori – permetterà forse alle persone che incontreranno questo spettacolo di riporre queste riflessioni in quell’angolo di coscienza che è ormai colmo di notizie e immagini di ingiustizia, guerrra, genocidio, che scorrono quotidianamente davanti ai loro occhi? In una scena rarefatta e misteriosa, ideata da Davide Sacco, l’iconica Eva Robin’s, in costante relazione con la musica darkwave de La Mano Sinistra, racconta, grazie alla forza del suo personale portato e mettendo in gioco il proprio corpo politico, una storia che non può lasciare indifferenti, mentre crude immagini di realtà affiorano nell’aria, violente quanto eteree, per connettere le parole di questo potente racconto di Ursula K. Le Guin con il quotidiano dei nostri giorni.