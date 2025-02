Teatri di Vita . In sala come a casa per la finale all’Ariston

Volete affrontare la finale di Sanremo in compagnia? Detto fatto, Teatri di Vita, infatti, per questo sabato ha pensato di rendere la sala una vera e propria casa per chi vuole seguire la lunga diretta della gara canora. "Prenota un posto per divertirti con noi a seguire la finale del festival sabato 15 febbraio dalle 21, sui divani di Teatri di Vita – è l’invito dello spazio di via Emilia Ponente–. ’Il teatro come casa’ nel parco Pierangelo Bertoli apre il suo ’salotto per condividere uno dei momenti più pop della televisione italiana. E, come a casa, l’ingresso è libero!".

Ecco un modo in più, dunque, per seguire il festival che vedrà anche un po’ di Bologna all’Ariston. A partire dal cantante in gara Brunori Sas, con origini nella bassa (Mordano, nel circondario imolese) e proseguendo con Elettra Lamborghini, co-presentatrice della serata di domani sera. Senza tralasciare, nella serata dei duetti, la presenza di Topo Gigio (con Lucio Corsi), di Neffa (con Shablo, Guè, Tormento e Joshua) e della violinista Laura Marzadori (con Lazza).