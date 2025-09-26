Teatri di Vita raddoppia. Un altro spazio sta nascendo a Roma

Teatri di Vita raddoppia, a Roma. L’anno prossimo nascerà Teatri di Vita Scalo. Un progetto pressoché unico per un Centro di produzione teatrale come Teatri di Vita.

Lo spazio, nel quartiere San Lorenzo, è attualmente in ristrutturazione, ma il teatro

porterà nella capitale la sua identità, la sua storia, la sua progettualità, la sua idea di un ’teatro come casa’, creando un ponte tra Bologna e Roma di arte e pensiero, che si concretizzerà con la dedica della sala a Laura Betti. In attesa dell’inaugurazione del teatro, durante il 2026, l’attività avrà inizio fin da questo autunno, nel giardino che fa parte del complesso di Teatri di Vita Scalo. La rassegna Il giardino di Eva (1 ottobre-20 dicembre) presenta fin da subito la molteplicità delle attività future e la qualità dell’intervento nel nuovo territorio: un seminario sul verde urbano; una dedica teatrale a Laura Betti; un’azione di videogiornalismo urbano e partecipazione; una residenza artistica; una festa.

La prima fase del progetto consiste nella ’Semina’, ossia la messa a dimora di erbe e piante nel giardino, accompagnata dal ’seminario’ con tre esperti in dialogo con il pubblico: l’entomologo e scrittore Gianumberto Accinelli (1 ottobre), il botanico, formatore e ideatore di Trekkincittà Riccardo Virgili (2 ottobre), e l’architetta paesaggista, docente al Politecnico di Milano Monica Botta (3 ottobre). Fra le particolarità della rassegna,

dal 10 al 19 dicembre il cantiere ospita Eva Robin’s, che realizzerà un grande murale: un’opera permanente sul muro del giardino, pensata come segno poetico e politico. Infine il 20 dicembre il cantiere troverà una sua prima compiuta apertura con l’inaugurazione del Giardino di Eva: saranno presentati al pubblico il murale di Eva Robin’s, l’albero di Natale con i volti delle persone intervistate e la proiezione dell’opera audiovisiva conclusiva Come stai?.