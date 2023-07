Teatri di Vita si fa in tre Film, comicità e... Spagna

Teatri di Vita questa estate si fa in tre. Il palcoscenico di Parco dei Pini, per festeggiare i suoi primi trent’anni, ha organizzato tre diverse rassegne nell’ambito della programmazione di ‘Bologna Estate 2023’. La prima (fino a oggi) è ‘Ipotesi d’amore’, passerella internazionale di cinema LGBTQ+ pensata in occasione del mese del Pride; la seconda prevede a Ferragosto il concorso comico ‘La Cicala d’Oro’; quella conclusiva è dedicata dal 21 al 27 agosto al festival internazionale ‘Cuore di Spagna’. Vediamo nel dettaglio. Undici film e cinque corti hanno costituito il palinsesto di ‘Ipotesi d’amore’ che si chiude domenica con ‘Pas ...de quartier’, l’opera che il 92enne Paul Vecchiali ha girato pochi mesi prima di morire. I temi degli altri film hanno spaziato dall’omofobia in Russia agli amori fra sex workers fino alla maternità surrogata.

Dall’11 al 15 agosto è tempo di ‘Cuore leggero’: ogni sera si succederanno sul palco i sedici semifinalisti del concorso per nuovi comici ‘La Cicala d’Oro’ che laureerà il proprio campione la sera di Ferragosto. Non solo. In quei giorni saliranno alla ribalta anche protagonisti italo-stranieri della stand up già affermati come Nathan Kiboba (‘Le Iene’), Horea Sas (‘Comedy Center’) e John Madupe (autore di podcast sui social). A Ferragosto tradizionale pranzo aperto a tutti curato da Cucine Popolari. La diciottesima edizione di ‘Cuore di...’ è quest’anno dedicata, come si diceva, alla Spagna, poche settimane dopo le elezioni politiche previste in quel Paese il 23 luglio.

Sei spettacoli di teatro e danza, sette film e una ventina di cortometraggi costituiscono il programma. Si parte il 21 agosto con un’originalissima rivisitazione del flamenco: lo spettacolo si chiama ‘Instructions On How Fall’, è coprodotto da Teatri di Vita che ne ospita anche la residenza ed ha come autori un duo spagnolo-lituano, Crespo Barba e Lukas Karvellis. Poi gli allestimenti di Maria Andrés e di David Blanco-Sergio Toyos, l’installazione performativa di Celia Reyers e, in chiusura, il grande spettacolo di danza contemporanea ‘Un momento oportuno’ della coreografa Carmen Werner con la sua compagnia Provisional Danza. Un’anteprima speciale anticiperà il festival dal 16 al 20 agosto con la proiezione di cinque pellicole restaurate di Pedro Almodovar: si comincia con ‘L’indiscreto fascino del peccato’ e si chiude cronologicamente con ‘Tacchi a spillo’.

c. cum.