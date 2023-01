Teatri di vita, trent’anni di palco

di Francesco Moroni

È la stagione che celebra i 30 anni di attività. E oggi, proprio in occasione del compleanno, Teatri di Vita porta in scena addirittura il sindaco in persona. È un leit motiv che gioca tra passato e futuro quello dei prossimi mesi, con ben 14 spettacoli tutti da assaporare: Ouroboros è infatti il serpente che si morde la coda, simbolo di continuità e di continuo rinnovamento. Partiranno da questi presupposti i ragionamenti di Teatri di Vita che oggi, per spegnere trenta candeline, propone al pubblico con XYZ. Dialoghi leggeri tra inutili generazioni, ideato e diretto da Andrea Adriatico, alle 21.30 in via Emilia Ponente. Lepore dialogherà con 11 giovani attori per raccontare se stesso e la propria visione di città, senza filtri.

‘Ouroboros’ presenta così, da oggi ad aprile, 12 eventi in abbonamento, più altri due realizzati in collaborazione con Mambo e ArtCity (il lituano Have a good day! in Sala Pasolini e il tedesco The Teacher nella Sala Studio durante i giorni di Arte Fiera). "Curiosità, impegno, leggerezza del pensiero e dell’emozione, cercando nel teatro le connessioni con i temi contemporanei": questi i capisaldi della nuova stagione, con un focus su una delle grandi emergenze internazionali: la repressione in Iran. L’attrice iraniana Sanam Naderi racconta in Profumo di terra bagnata la solitudine e le speranze delle donne del suo paese (19-20 gennaio). Il monologo comico di Patrizia Bernardi si rifà invece alla stand-up comedy in Di donne e di pene (24 febbraio), mentre L’asino del norvegese Jon Jesper Halle arriva dal 10 al 12 marzo. Spazio poi ai Teatri di Bari che raccontano Barabba dal testo di Antonio Tarantino, per la prima volta in scena, diretto da Teresa Ludovico (24-26 gennaio); Koreja rende omaggio al giornalista Alessandro Leogrande, scomparso cinque anni fa, in Alessandro (6 aprile). E ancora: tornano i Babilonia Teatri, con Pietre nere, riflessione sul concetto e sul problema della casa (15-16 aprile); rEVOLUTION di Teatrozeta con la rivolta napoletana di Masaniello sovrapposta alla Rivoluzione d’Ottobre, in un intreccio ardito e stimolante (2 marzo); Il mio amico Hitler di Yukio Mishima, diretto da Adriatico e prodotto da Teatri di Vita (22-27 marzo); Baladam B-Side, che racconta i meccanismi economici della società in Surrealismo capitalista (17-19 febbraio); Alessio Genchi e Innocenzo Capriuoli nel loro spettacolo di debutto Ridi, piani, ti ecciti (15-17 marzo); Un onesto e parziale discorso sopra i massimi sistemi, per rivelare la sorprendente figura di un attore come Pietro Angelini (19 aprile). Era il 13 gennaio 1993 quando venne inaugurato il primo spazio in via del Pontelungo. Poi il loft di via del Pratello e il Parco dei Pini, gli investimenti internazionali, i festival estivi, le tournée, fino alla sfida di questi giorni: la ristrutturazione di un appartamento destinato a diventare Casa Raffaella - Residenza per artist* accanto al teatro.

