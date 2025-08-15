Teatro Betti, cambio di gestione. Arriva la Fondazione Pavarotti

La gestione del Teatro Laura Betti passa nelle mani della Fondazione Orchestra Lu-Pa e della Fondazione Luciano Pavarotti. Già lo scorso aprile, il Comune di Casalecchio aveva deciso di togliere ad Ater Fondazione la gestione del teatro (che portava avanti da dieci anni).

Soltanto martedì si è concluso l’iter per l’affidamento della nuova gestione e della programmazione per il prossimo triennio, che inizierà il primo settembre e si concluderà nel 2028.

La gara, iniziata a maggio, è stata gestita tramite la piattaforma online regionale ’Sater’ e – secondo quanto si legge nella nota del Comune – è stata scelta l’offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico, prendendo in considerazione: la qualità della proposta culturale e artistica, l’organizzazione della gestione, le novità e miglioramenti proposti, inclusi progetti sperimentali e la certificazione di parità di genere, come richiesto dal Codice delle pari opportunità.

Il nuovo accordo prevede che il gestore si assuma il ’rischio operativo’ – prosegue la nota – cioè la sostenibilità economica dipenderà dall’afflusso di pubblico e dalle entrate generate.

La durata del contratto di tre anni permetterà così di consolidare la gestione e recuperare gli investimenti iniziali, come eventuali acquisti di nuove attrezzature.

La Fondazione Luciano Pavarotti è un’organizzazione senza scopo di lucro che intende perpetuare l’eredità del Maestro. Nel 2025 è stata istituita l’Orchestra Lu-Pa per volontà della stessa Fondazione, con l’obiettivo di diffondere la musica senza confini, come auspicava Pavarotti.

Nicoletta Mantovani, vedova del tenore, è la presidente; mentre la direzione musicale e artistica è affidata a Matteo Parmeggiani che con Bologna ha molti legami, essendo stato tra i co-fondatori e direttore d’orchestra dell’Orchestra Senzaspine.

"Siamo felici dell’alta partecipazione – ha commentato il sindaco Matteo Ruggeri –. Casalecchio ha tutte le potenzialità per diventare un centro di riferimento per le arti culturali".

Il Teatro Laura Betti "ha ora ha la possibilità di crescere e raggiungere un pubblico più ampio – ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Andrea Gurioli –. La nuova stagione sarà presentata a settembre, lasciando un po’ di suspense".