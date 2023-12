Teatro, canti di Natale e la pista del ghiaccio

San Giovanni in Persiceto festeggia il Natale. Oltre alle tradizionali luminarie, le due piazze principali del centro storico e le due porte di accesso alla cittadina sono state abbellite da grandi luminarie, così come la piazza di San Matteo della Decima, la popolosa frazione di Persiceto. Piazza del Popolo ospita inoltre la pista di pattinaggio sul ghiaccio, aperta ogni giorno fino al 7 gennaio. Fino all’Epifania sono poi in programma diversi eventi sul territorio per coinvolgere grandi e piccoli, tra cui concerti, spettacoli, mercati, laboratori e visite guidate.

In particolare, all’interno della chiesa di Sant’Apollinare, è possibile visitare la mostra di arte presepiale a cura di Pro loco in collaborazione con l’Associazione italiana amici del presepio. L’allestimento espone opere di numerosi artisti.

Inoltre, in diversi esercizi commerciali del centro storico saranno esposti i ‘MaraTtoni’, scene tratte dal presepe, artisticamente allestite sul mattone bolognese "preda".

Oggi e domani dalle 10 alle 17, in piazza del Popolo, ‘Incontro con Babbo Natale,’ dolcetti per i bambini. Sempre oggi, alle 16, in corso Italia, ‘VisiPersiceto – aspettando il Natale’, passeggiata dal Borgo Rotondo a Betlemme.

Domani, alle 16,30, portico del municipio, lettura di poesie di Natale e canti. Alle 21, nel teatro Fanin, è in programma poi il concerto di Natale del Joy Gospel Choir.

Domenica, alle 14, a San Matteo della Decima, in piazza Mezzacasa, ‘Babbi Natale in vespa e Barbapapà’, con la distribuzione dei doni ai bimbi, a cura del Vespa Club. Sempre domenica, alle 23,30, nella Collegiata di San Giovanni Battista, canti e meditazioni del coro ‘I ragazzi cantori di San Giovanni - Leonida Paterlini’; a seguire il coro animerà la messa della notte.

