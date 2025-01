Teatro Celebrazioni. Drusilla Foer è ’Venere Nemica’

È un gradito ritorno quello di Drusilla Foer al Teatro Celebrazioni di Bologna che propone il suo nuovo spettacolo Venere Nemica, in programma oggi e domani alle 21, già sold out. Foer porta in scena questa sua seconda prova autorale – di cui è anche interprete – scritta assieme a Giancarlo Marinelli e con la regia di Dimitri Milopulos. "Avevo voglia di fare della prosa, di scrivere un testo di cui ho fatto la drammaturgia – commenta l’attrice –. Un testo narrativo, dove ci fosse il rigore della prosa, ma anche la leggerezza, la croccantezza, il dramma e sensazioni altalenanti".