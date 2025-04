Teatro Celebrazioni: lo spettacolo di Shamzy slitta al 2 maggio

Rinviato per lutto nazionale anche lo spettacolo di Shamzy ’Testa di caos’, in programma al Teatro Celebrazioni: invece che questa sera, andrà in scena venerdì 2 maggio alle 21. Naturalmente i biglietti acquistati restano validi, mantenendo gli stessi posti, per la nuova data (https://bit.ly/shamzy25web).

Oggi anche la biglietteria del teatro rimarrà chiusa. Classe 2000, toscano doc, genuino e divertente, il comico del web e tiktoker da milioni di follower Shamzy è diventato popolarissimo sui social grazie alla sua ironia. Testa di caos è il suo secondo spettacolo, dove affronta situazioni quotidiane, trasformando ogni argomento in un’occasione per sorprendere e divertire.