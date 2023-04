Teatro Comunale con il segno più "Ma il trasloco in Fiera pesa ancora"

di Francesco Moroni

Sovrintendente, un traguardo nel segno della continuità? "Direi ancora più significativo perché arriva nel primo vero anno di post pandemia. Oggi ci dimentichiamo come nei primi quattro mesi del 2022 si girava ancora con la mascherina e avevamo i Green pass… Non nascondo che fino a non molto tempo fa ero preoccupato di chiudere in attivo". Fulvio Macciardi non nasconde le difficoltà affrontate dal Comunale nell’ultimo anno. Il sovrintendente ricorda un percorso tortuoso segnato, come detto, dagli strascichi della pandemia, dalla crisi energetica e dei costi, dalle turbolenze con i lavoratori e dallo sciopero dello scorso dicembre, dal trasloco imponente del teatro da largo Respighi alla Fiera. Ieri, l’approvazione del Bilancio di esercizio chiuso in positivo per il settimo anno consecutivo.

Come ci siete riusciti?

"Grazie al mantenimento dei costi e a una grande attenzione su tutti i fronti. È un segnale forte di come il teatro sappia reagire alle difficoltà".

Il pubblico ha mostrato voglia di tornare in sala?

"L’andamento è stato un po’ ondivago, ma alla fine positivo. L’aspetto importante è che gli sponsor non ci hanno abbandonato".

I sostenitori si sono fatti sentire?

"Sì, anche se credo che in prospettiva sarà molto difficile che gli Enti pubblici, come Comune o Regione, abbiano la capacità di aumentare le risorse. Siamo tesi alla ricerca di nuovi supporter, infatti".

Il trasferimento al Comunale Nouveau come ha inciso?

"È chiaro che sul Bilancio pesa soltanto in maniera negativa, probabilmente i veri effetti si vedranno nel 2024. La verità è che ci stiamo ancora adattando ai nuovi spazi… ".

Siete già al lavoro per programmare la nuova stagione?

"Ovviamente. Va detto che è complicato adattare gli spettacoli esistenti alla nuove sede, bisogna quasi reinventarli. Ecco perché, nei prossimi due anni, la linea di indirizzo sarà quella di realizzare spettacoli adatti e prodotti appositamente per quel palcoscenico. Altrimenti il tutto finisce per risentirne…".

Si riferisce agli spettatori? "Non tanto, in realtà: il pubblico non nota la differenza e c’è una bella sensazione. Dal lato degli spettatori, semmai, bisogna ancora spingere per farlo diventare il polo culturale di riferimento della città".

Che intende?

"Anche se la città è invasa dai turisti, in Fiera vengono molto meno. Non è ancora equiparato al luogo dove il teatro è stato per molto tempo, in percentuale c’è meno flusso. Ciò nonostante guardiamo al futuro fiduciosi: questo mi sembra un bel momento di ripresa. Bisogna lavorare perché non c’è nulla di scontato e di certo non possiamo sederci sugli allori o vivere di rendita".