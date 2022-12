Teatro Comunale, fumata grigia Nuovo summit con i sindacati

di Francesco Moroni

Un incontro per parlare del trasloco, più che dei veri motivi che hanno portato allo sciopero del Comunale. Il summit a Palazzo d’Accursio tra il Comune e le rappresentanze sindacali del Teatro non ha portato grandi risposte rispetto alla mobilitazione che fatto saltare, lo scorso 16 dicembre, la prima de La Traviata in programma all’EuropAuditorium. "Pensavamo un po’ tutti che saremmo entrati nei dettagli della vertenza – racconta Antonio Rossa di Slc-Cgil –, invece si è parlato solo del trasferimento. Lepore? Non era presente…". All’appuntamento ha partecipato invece Elena Di Gioia, delegata del sindaco alla Cultura. Il tema però sembra già pronto a tornare tra i saloni del Comune con l’inizio del nuovo anno: i sindacati sono stati infatti convocati per un secondo incontro, e questa volta sul tavolo ci saranno i "problemi economici del teatro".

"Non possiamo dire molto su come andrà perché non sappiamo neanche bene di cosa andremo a parlare – prosegue Rossa –. Oggi (ieri, ndr) tutto si è svolto in un clima di dialogo e siamo entrati anche più nel dettagli su certe questioni. Per noi l’importante è arrivare a risolvere quello che veramente preme a questi professionisti". Una questione su tutte, la richiesta di agevolazioni per i parcheggi da parte dei lavoratori del teatro Comunale obbligato a trasferirsi in Fiera per i prossimi anni. "Ci hanno promesso una quindicina di parcheggi: un passo in avanti, che non risolve però il problema – puntualizza il sindacalista –. Penso a quei rientri a notte tarda, quando i mezzi pubblici nemmeno ci sono, o quando ci sarà la necessità di spostare strumenti ingombranti. Soprattutto, mi viene da pensare una cosa: non abbiamo di certo indetto uno sciopero per i parcheggi". Sulle tematiche prioritarie per i lavoratori del sostegno ai salari, ancora nulla. La prossima data da segnare sul calendario potrebbe essere quella del 14 gennaio: i nuovi spazi dell’Opera Nouveau dovrebbero essere pronti per metà mese e proprio quel giorno è in programma la prossima ‘prima’ (all’Auditorium Manzoni): Mirandolina. "Credo che le tempistiche saranno rispettate, anche se non possiamo sapere nemmeno questo. Vedremo…", conclude senza grande ottimismo Rossa. Da Palazzo d’Accursio, intanto, non arrivano commenti, mentre, di fatto, lo sciopero per la prossima ’prima’ resta dunque confermato.