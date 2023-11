Teatro comunale, il fascino della storia nella serata speciale con Vanoli

Il Teatro comunale di Castiglione dei Pepoli si prepara a ospitare Alessandro Vanoli, lo storico, scrittore e divulgatore che sta portando in giro per l’Italia la sua ultima rappresentazione "Scusate... C’è uno storico in sala?". Lo spettacolo, in programma il 18 novembre, è composto da un monologo autobiografico che parla di storia e di uno storico. E’ il modo giocoso per chiedersi che cosa voglia dire studiare la storia e poi raccontarla scrivendo libri che non sono manuali ma romanzi e saggi che illustrano la vita di tutti i giorni. Un modo singolare per ragionare su quello che siamo stati e che siamo diventati, per riflettere sugli strani tempi che stiamo vivendo e, magari, per provare anche a riderci sopra. Dopo aver intrapreso la carriera accademica, dal 2012 Vanoli ha cambiato prospettiva cercando di raccontare la bellezza della storia e l’importanza della diversità con una ricerca molto attenta sulle parole da utilizzare per essere precisi e non dare spazio a nessun tipo a fraintendimenti.