Teatro Comunale, il rush finale. Tre donne per la Sovrintendenza. Riva in pole dall’Argentina

È arrivato aprile che, dalle parti di piazza Verdi, significa anche rush finale per delineare il futuro del Teatro Comunale. Dopo la proroga di 45 giorni del Consiglio d’indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica presieduta dal sindaco Matteo Lepore, e dunque del sovrintendente Fulvio Macciardi, entro questo mese dovrà essere deciso chi guiderà il teatro. E se le figure saranno una sola o due. Andiamo con ordine, a partire dai tempi. È stato convocato per la prossima settimana un nuovo collegio d’indirizzo. Le fasi ora prevedono la nomina dei soci pubblici del ’parlamentino’, e dunque Comune, Regione e Ministero (per questo ruolo circola il nome di Marzia Zambelli). A quel punto il Consiglio nominerà la figura del sovrintendente, che sarà poi sottoposto al Governo.

Resta ancora in corsa il rinnovo di Macciardi: presidente Anfols, da 15 anni al Comunale, ha gestito partite delicate come il risanamento dei conti e il trasferimento al Nouveau a pandemia appena finita. Se da un lato potrebbe restare volentieri per inaugurare la sala del Bibiena ritrovata, il suo è anche fra i nomi che da tempo circolano per il San Carlo di Napoli. Sembra ora, in effetti, più probabile che sotto le Torri inizi un nuovo ciclo. A tinte rosa: questa sarebbe l’intenzione di Lepore nel caso in cui Macciardi dovesse uscire. Secondo quanto trapela, infatti, i colloqui in corso riguardano solo figure femminili: sarebbe una novità per il teatro, che però viene da un triennio di direzione musicale targato Oksana Lyniv. Da tempo rimbalzano alcuni nomi. Sempre più in pole, quello di Elisabetta Riva. Milanese, è approdata a Buenos Aires un decennio fa per rilanciare il Coliseo (dove a fine 2024 fa è intervenuta anche la premier Meloni) come direttore generale. Su questo nome potrebbero convergere Comune e Governo. Il cui dialogo è continuo, soprattutto nella ultima, delicata, fase finale del restauro del teatro storico, che riguarderà anche parti all’interno. Di certo, Lepore è da poco tornato proprio dall’Argentina: missione in cui avrebbe incontrato anche Riva.

Un nome apprezzato nell’ambiente è poi quello di Cristina Ferrari. Musicista, è direttrice artistica del Teatro Municipale di Piacenza, conoscerebbe bene la complicata macchina di un teatro d’opera. Ma anche un terzo nome circola sempre più in città, quello di Francesca Campagna. Palermitana, ha iniziato nel settore proprio al Teatro Massimo, prima di inanellare esperienze internazionali, dall’Oman, al Royal Opera House Muscat, a New York: di certo una figura con molte relazioni in vari teatri nel mondo. In tutta la partita, c’è poi un’altra variabile: come sta già avvenendo in altre enti (e come era previsto dalla riforma dell’ex ministro Sangiuliano, non ancora portata a termine) potrebbero essere disgiunte le due figure: quella di sovrintendente e quella di direttore artistico. Un nuovo tassello del puzzle, dunque, che sotto le Torri sta facendo discutere parecchio.