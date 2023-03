Teatro Comunale "Intesa entro marzo o riparte la protesta"

Dopo il fragoroso sciopero in occasione della prima de La traviata, all’inizio dell’anno era arrivata la tregua che ha consentito di congelare la protesta dei lavoratori del Teatro Comunale.

Ma ora il tempo stringe: resta una settimana di tempo per raggiungere un accordo, altrimenti la mobilitazione riprenderà. A riprendere il filo della vertenza è il segretario della Slc-Cgil di Bologna, Antonio Rossa, parlando con l’agenzia Dire.

Come esito dell’incontro avuto a gennaio con il sindaco Matteo Lepore, "ci siamo dati fino a fine mese per provare a definire un accordo sul premio di produttività – riepiloga Rossa– per dare una risposta sul piano delle sofferenze economiche di questi lavoratori".

Allo stesso tempo, "stiamo gestendo con il tavolo del Comune i vari problemi legati al trasferimento" in Fiera, aggiunge il sindacalista: "Qualcuno è stato risolto, ma la maggior parte permane".

Insomma, "stiamo lavorando e speriamo di avere dei risultati immediati. Ci siamo dati un tempo limite che per l’appunto è marzo", ribadisce Rossa.

Vuole dire che "non manca tanto", avverte il segretario della Slc, cauto sulle possibilità di arrivare a meta: "Noi siamo sempre fiduciosi, poi la realtà ci dirà".

E se l’intesa non dovesse concretizzarsi? "Noi abbiamo sospeso le attività di mobilitazione e nel momento in cui non si raggiungono i risultati – avverte Rossa – queste si riprendono".