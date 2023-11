Teatro comunale, stagione al via. Moni Ovadia e la cultura Yiddish

Domani alle 21 Moni Ovadia apre la stagione teatrale comunale di San Giovanni in Persiceto con ‘Oylem Goylem’, da lui scritto e interpretato. L’attore porterà sul palco la lingua, la musica e la cultura Yiddish in un cabaret che alterna brani musicali ad aneddoti. Oggi invece alle 20 con lo spettacolo ‘Una cosa bella’ di Matrice Teatro prende inoltre il via la rassegna ‘Young-off’, realizzata da giovani e rivolta ai giovani. Entrambi gli spettacoli si terranno nel settecentesco teatro comunale di Persiceto. A novembre prende infatti il via la stagione teatrale 2023 -2024 del Comune di Persiceto, promossa in collaborazione con i teatri di Crevalcore e di Sant’Agata, riuniti nel cartellone Tre Teatri per Te: sul palco del teatro comunale e del teatro Fanin di Persiceto si alterneranno diversi artisti.