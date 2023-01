Teatro Comunale, tempo di danza Si parte con il Gala Les Étoiles

Cambia il palcoscenico, ma al Comunale Nouveau in Fiera torna la stagione di balletto: quattro i titoli, tutti in doppia recita, da aprile a novembre. La stagione di danza 2023 inizia in primavera con il ritorno di uno spettacolo che tanto successo di pubblico aveva riscosso l’anno scorso: il Gala Les Étoiles a cura di Daniele Cipriani, in scena sabato 1 aprile e domenica 2. Titolo che è ormai un brand per gli appassionati di balletto, Les Étoiles schiera il suo consueto cast stellare, di cui il direttore artistico già annuncia alcuni nomi: Bakhtiyar Adamzhan (Opera di Astana), Silvia Azzoni (Hamburg Ballet), Sergio Bernal (già Balletto Nazionale di Spagna), Valentine Colasante (Opéra National de Paris), Alessandro Frola (Hamburg Ballet), Paul Marque (Opéra National de Paris), Tatiana Melnik (Balletto Nazionale Ungherese) e Alexandre Riabko (Hamburg Ballet John Neumeier). Eccezionalmente a Bologna, poiché si tratta ormai di una rarità nei gala di balletto, la musica eseguita dal vivo dall’Orchestra del Taetro Comunale, diretta dal maestro Paolo Paroni. Caro al curatore, il legame con la moda, grazie ai costumi di Giorgio Armani per Bernstein Dances di John Neumeier e di Roberto Capucci per Zapateado con Sergio Bernal.

Il titolo classico è garantito anche nel 2023, con le due recite il 3 e il 4 maggio di Don Chisciotte, il balletto più brillante del repertorio di Marius Petipa. Lo presenta, per la prima volta a Bologna, il Balletto dell’Opera di Tbilisi, sembra più noto internazionalmente da quando a dirigerlo è Nina Ananiashvili, già stella del Balletto Bolshoi e dell’American Ballet Theatre. Per la sua compagnia, giovane e in ascesa, la direttrice ha allestito, insieme ad Alexei Fadeyechev, già partner al Bolshoi, una versione fedele alla tradizione russo-sovietica e al tocco di un suo grande protagonista, il ballerino e coreografo georgiano Vachtang Chiabukiani. Altra nota di pregio l’accompagnamento dell’Orchestra del Teatro, diretta per l’occasione da direttore georgiano Papuna Gvaberidze. L’altra metà della stagione riprende in autunno con proposte moderne e contemporanee. Il 4 e 5 novembre è la volta della celebre Martha Graham Dance Company, che dopo oltre trent’anni di assenza da Bologna si presenta con un programma composto da varie creazioni, d’epoca e attuali, nel nome della sua leggendaria fondatrice. Ospite d’eccezione l’étoile Eleonora Abbagnato, particolarmente a suo agio nello stile Graham. Abbagnato torna a chiudere la stagione in veste di direttrice del Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, che il 10 e l’11 novembre presenta un nuovo programma firmato da tre coreografi fuoriclasse della scena contemporanea. Dell’inglese Christopher Wheeldon è il già celebre Within the Golden Hour, coreografia per quattordici danzatori su partitura originale per archi di Ezio Bosso e su musica di Antonio Vivaldi. Lo spagnolo Goyo Montero presenta la sua Chacona sulle note di Bach, mentre il polacco Krzysztof Pastor chiude con la propria versione di Bolero sulla celeberrima partitura di Maurice Ravel.

Valentina Bonelli