Teatro Consorziale, stagione da tutto esaurito

Un’ottima stagione, oltre le aspettative: ’Altro? Oltre... Ultra!’. Uno slogan che sembra azzeccato per come stanno andando le cose al Teatro Consorziale di Budrio in questa stagione 2022-23. Era ripartito, dopo quattro anni di chiusura, con un impegno importante del Comune e un’offerta diversificata, divertente e di qualità: prosa, musica, opera lirica, ragazzi e un programma Off nel bellissimo spazio del vecchio acquedotto, le Torri dell’acqua.

Domani, 3 febbraio, arriverà Geppi Cucciari con uno spettacolo già sold out da diversi giorni. Ma le buone notizie sugli abbonamenti e i biglietti venduti riguardano tutta la stagione e hanno riportato il Consorziale sulla scena teatrale bolognese e regionale. Oltre i numeri, c’è il successo degli spettacoli, molto apprezzati: Virginia Raffaele, Vito, Paolo Cevoli anche loro con il "tutto esaurito", in attesa delle serate con Ale e Franz, Debora Villa, Nancy Brilli e Chiara Noschese, Martina Colombari e Corrado Tedeschi. Ma il Consorziale non è solo prosa. Anzi. La musica prima di tutto. Dopo la speciale serata inaugurale con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, è l’Orchestra Senzaspine di Bologna a essersi presa la scena, dopo che uno dei suoi primissimi concerti fu proprio a Budrio dieci anni fa. Un Rigoletto di grande efficacia e freschezza, poi lo spumeggiante spettacolo di Capodanno: due ore di bella musica, divertimento e leggerezza. I Senzaspine continueranno ad accompagnare il pubblico di Budrio anche nei prossimi due mesi con tre appuntamenti di rilievo. Domenica, 5 febbraio, alle 16 con Filmusic, un concerto-spettacolo dedicato alle colonne sonore del grande cinema. Poi di nuovo domenica 12 febbraio, alla stessa ora, con il divertimento musicale di Camille Saint-Saens ’Il carnevale degli animali’.

A marzo, infine, arriva ’La Bohème’, che per i Senzaspine è una prima assoluta, con una doppia serata, 29 e 30 marzo. Comune di Budrio e Consorziale hanno dedicato un’attenzione particolare anche ai più giovani e alle loro famiglie, con una programmazione realizzata in collaborazione con il Teatrino dell’Es e la Baracca teatro Testoni, grazie anche al contributo della Fondazione Demetrio Benni. Gli spettacoli domenicali vengono poi replicati per le scuole del territorio. La sindaca Debora Badiali non nasconde la soddisfazione: "Abbiamo lavorato intensamente durante l’estate per questa stagione perché appena eletta, a giugno, c’era tutto da mettere in piedi. I risultati ci stanno premiando e questo ci rende molto felici e orgogliosi. Ma non abbassiamo la guardia. Vogliamo continuare a coinvolgere pubblico e ad ampliarlo ai giovani anche con progetti ed eventi ad hoc. Intanto ci godiamo queste serate sold out".

Zoe Pederzini