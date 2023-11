Teatro Dehon, il partito politico di Cornacchione e Sgrilli

Un nuovo partito sarà guidato da Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli, che al Teatro Dehon di via Libia promettono di offrire una svolta con lo spettacolo Noi siamo voi. Votatevi!. Attraverso la comicità, questa sera, i due cabarettisti proporranno alle 21 una politica mai vista prima. I due comici, nati sul palcoscenico di Zelig, portano in scena la loro personale soluzione al caos della politica italiana: dopo aver constatato che la confusione deriva da un elevatissimo numero di inutili partiti, Sgrilli e Cornacchione intuiscono che per salvare l’Italia bisogna… Fondarne un altro.