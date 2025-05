Teatro del Navile:. Carlos Branca e i suoi ’Perturbati’

Il regista argentino Carlos Branca ritorna stasera alle 21 al Teatro del Navile con i ’Perturbanti di Branca’, la Compagnia ’sui generis’ fondata nell’autunno del 2016 a Bologna, formata da attori provenienti da tutta Italia.

Anche lo spettacolo si chiama ’Su i Generi’s’, ma essendo "su i generi" è difficile da catalogare. È uno spettacolo che non vuol farsi domande né fornire risposte, bensì ribaltare continuamente la prospettiva per farci meravigliare dall’aspetto interno delle cose. Lo sguardo rovesciato trasforma la scala dei valori, provoca emozioni inaspettate e violente. Uno spettacolo che vuole giocare di proposito con prospettive diverse per invitare a fare esperienza dell’inatteso.