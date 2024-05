Teatro del polo scolastico: trent’anni di successi

Il teatro del Polo scolastico di Porretta Terme compie trent’anni. All’origine di questa storia c’è una telefonata intercorsa nel lontano 1994 tra Loredana Baldo, appassionata insegnante di lettere e storia, e Andrea Paolucci, giovane attore della compagnia del Teatro dell’Argine di San Lazzaro. La compagnia, fondata qualche mese prima, trovò negli studenti porrettani degli inseparabili compagni di strada e di arte. A quei tempi il teatro a scuola non era diffuso: alla proposta aderirono tre istituti a livello provinciale, tra cui proprio il Montessori di Porretta.

Elisa Mellini, docente del polo e referente del laboratorio, racconta: "L’unicità del Teatro dell’Argine ha consistito nel considerare il lavoro con la scuola una parte fondante della propria attività artistica. Attualmente, tra i conduttori ci sono due ex studenti che hanno proseguito il loro impegno all’interno della compagnia, come io stessa feci a suo tempo. Il teatro è importante per tutti i partecipanti. Spesso sono proprio i più introversi a dare il meglio in scena".

Il teatro al Montessori, eccezion fatta per gli anni del Covid, non si è mai fermato: i tre gruppi di lavoro sono una costante della scuola con appuntamento fisso al giovedì, dalle 14 al 16, su base volontaria a cui partecipano una sessantina di ragazzi. Gli spettacoli di quest’anno sono Da Grande voglio fare l’eroe, Tutto così e Questi siamo noi, andati in scena il 14 e 15 maggio presso la sala del cinema teatro Kursaal. Sì, perché il teatro delle scuole, a Porretta, ogni anno si conclude con le rappresentazioni nella sala del paese, gremita di spettatori che accorrono per applaudire gli studenti.

f. m.