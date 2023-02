Teatro delle Moline, 50 anni di un palco off

di Claudio Cumani

Lì, un tempo, si trovava la fabbrica di mobili artigianali Bergonzoni e, successivamente, il luogo era diventato lo studio dell’esponente dell’arte povera Pier Paolo Calzolari frequentato da pittori quale Gianni Castagnoli e da poeti come Patrizia Vicinelli. Fu nel 1973 che quello stanzone a piano terra di Palazzo Bentivoglio con affaccio su via delle Moline diventò un teatro.

"Ci segnalarono l’esistenza di uno spazio rimasto vuoto e andammo a parlare con la proprietaria – ricorda Marinella Manicardi, che con Luigi Gozzi era allora l’anima della compagnia Teatro Nuova Edizione –. Lei ci disse sì e l’avventura iniziò". Era il 9 febbraio. Sono passati cinquant’anni e quel teatro off (le poltrone sono poche decine) è riuscito a mantenere la vocazione alla ricerca dei nuovi linguaggi e alla sperimentazione scenica. Con qualche cambiamento. Il Tne, dopo aver tenuto la barra dritta per oltre 30 anni, ha ceduto nel 2005 la gestione dello spazio, passato prima a Nuova Scena e poi ad Ert che tuttora ne cura una programmazione attenta.

Ma quei trent’anni targati Gozzi-Manicardi restano indelebili nella memoria del teatro italiano. Fu Luigi Gozzi (regista e docente universitario scomparso nel 2008) a scegliere l’indagine degli scritti di Freud, creando alcuni allestimenti di forte impatto. Di quegli spettacoli uno in particolare, ‘Freud e il caso di Dora’ interpretato nel 1977 da Manicardi e Gianfranco Furlò, riscosse grande consenso, con 12 anni di repliche in Italia e all’estero.

E proprio quell’allestimento iconico è stato scelto adesso per celebrare il cinquantenario: il titolo torna da oggi a domenica 12 febbraio (in alcune giornate con doppia replica) sul palcoscenico che lo vide nascere con nuovi giovani attori (Stefano Moretti e Alma Poli) ma con lo stesso originario impianto scenico ripreso da Manicardi.

Marinella, cosa vive il ritorno, seppur non da attrice, alle Moline?

"È una casa di cui conosco ogni angolo e, anche se qui ho recitato qualche volta dopo lo scioglimento del Tne, l’emozione è fortissima. Arrivai per caso in compagnia agli inizi degli anni ‘70: frequentavo l’università e mi chiesero se volevo fare l’attrice. Cominciai. Il mio primo spettacolo fu ‘L’altro mondo’: recitavamo ovunque, soprattutto nei circoli Arci. Poi, finalmente, le Moline".

È una coincidenza che ‘Freud e il caso di Dora’ nasca in un anno difficile per Bologna come il ‘77?

"Luigi, da buon lettore di Freud, aveva cominciato a riflettere su come le parole governino le nostre vite e su cosa succede nelle nostre teste. Il caso clinico di Ida Bauer, che lo psicanalista aveva soprannominato Dora e da cui lei fuggì dopo tre mesi di incontri, fu una grande scommessa: si trattava di usare il racconto di un’analisi come copione e il sintomo come gesto d’attore".

Lo spettacolo aveva un allestimento fortemente innovativo per il periodo?

"Sul grande schermo che invade il boccascena, dietro al quale agiscono gli attori, vengono retroproiettate immagini con cui Dora interagisce. E’ come se tutto avvenisse nel cervello e se quello schermo diventasse un occhio. Ancora adesso il tutto è di forte impatto".

Martedì prossimo, 7 febbraio, alle 18,30 nel Foyer dell’Arena del Sole si terrà l’incontro ’Il Teatro delle Moline cinquant’anni dopo’ condotto dalla stessa Manicardi e la partecipazione della delegata alla Cultura Elena Di Gioia e il direttore Ert Valter Malosti.