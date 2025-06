Teatro di paglia, da Checov a Shakespeare. Il programma delle Sementerie artistiche

Un viaggio tra le tappe e gli spettacoli che hanno caratterizzato dieci anni di ‘Le Notti delle Sementerie’, la rassegna nata nello spazio agri-culturale delle Sementerie Artistiche, nella suggestiva cornice del Teatro di Paglia (via Scagliarossa 1174 – Crevalcore, Bologna), costruito ogni anno con i raccolti dei campi vicini. Per la decima edizione, i direttori artistici Manuela De Meo e Pietro Traldi hanno organizzato una vera e propria festa, dal 4 luglio al 3 agosto, con tutti gli spettacoli più significativi prodotti in questi anni da Sementerie Artistiche.

Si parte con ‘Il Viaggio del Dott. Cechov’ (4-5-6 luglio), con Traldi, regia di Federico Grazzini e testo di De Meo, mentre dall’11 al 13 luglio torna ‘Lontano Blu’, la prima produzione in assoluto di Sementerie, nata nel 2015 a Buenos Aires: ambientata durante una prova teatrale, esplora nascita e morte con diversi linguaggi espressivi. Seguono tre spettacoli brillanti della compagnia: ‘Ol Baraba e altre storie’ (18 luglio), di e con De Meo e Traldi, in cui un’auto in panne in un paesino sperduto dà il via a riflessioni sull’esistenza; ‘Manzoni senza filtro’ (19 luglio), monologo di e con De Meo, lettura grottesca e comica dei Promessi Sposi che conserva la forma originale rendendola attuale; The Show (20 luglio), scritto da De Meo e Elisa Denti, interpretato da Denti e diretto da Luigi D’Elia.

Cuore pulsante della rassegna è ’Sogno di una notte di mezza estate’ (26-27-30-31 luglio e 2 agosto), spettacolo itinerante giunto al quarto anno di esecuzione, con regia di Grazzini e adattamento con Matteo Salimbeni, costumi di Anna Cavaliere (premiata agli Emmy per ’The Great’) e luci di Eva Bruno. Oltre trenta performer sul palco, in un cast che integra attori professionisti e cittadini partecipanti al progetto Il Sogno in lab.

Le notti chiudono con il format ‘Teatro alla Carta’ (17 luglio e 3 agosto), in cui il pubblico sceglie da un ‘menù teatrale’ un percorso personalizzato tra performance distribuite nei diversi spazi delle Sementerie. Gli spettacoli iniziano alle 21.30 (tranne questi ultimi due alle 21), e i biglietti sono acquistabili online sul sito di Sementerie o in loco dalle 19, con opzioni di abbonamento. Prima degli spettacoli, è possibile godere di un aperitivo a cura dell’agriturismo Valle Torretta. La rassegna, parte di Bologna Estate, è promossa anche da Città Metropolitana, con il sostegno del Comune di Crevalcore, Coop Alleanza 3.0, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e il patrocinio della Regione.

Alice Pavarotti