Teatro Duse. Il canto di Natale versione Ciuffoli

Stasera alle 21 e domani alle 16 arriva al Duse un super classico delle feste: A Christmas Carol, con Roberto Ciuffoli, di Mike Ockrent, Lynn Ahrens, Alan Menken

e la regia di Fabrizio Angelini.

Dopo il successo della scorsa stagione, il Musical di Natale torna in scena. È la Vigilia di Natale, nella Londra del 1843, e tutti si accingono a festeggiare la ricorrenza. Solo il vecchio usuraio Ebenezer Scrooge mal sopporta questa festività. Dopo aver cacciato in malo modo tre uomini che gli chiedono un contributo per i bisognosi, Scrooge, chiuso il negozio, si reca solitario verso la sua dimora. Durante la cena prima di andare a letto, riceve la visita dello spirito di Jacob Marley, suo vecchio socio...