Teatro Duse. Il mondo ’Alimentire’ di Porcelli Safonov

Si intitola Alimentire il nuovo monologo che l’attrice e autrice satirica Arianna Porcelli Safonov porta stasera (alle 21) al Teatro Duse. Nel mirino finisce l’ossessione contemporanea per la cucina gourmet e "il grosso guaio in cui si è ficcata l’alimentazione: quello di diventare una tendenza".

L’attrice ne ricava una riflessione divertente e sarcastica in cui trovano posto l’ansia per innumerevoli e sempre nuove intolleranze alimentari, la sofisticazione di qualsiasi ingrediente e la mediocrità di non sapere nulla del pane.