Teatro Duse La favola dei Beatles a 60 anni dal debutto

Un live show multimediale che ripercorre l’intera storia dei Beatles dal 1962 al 1970, in un concerto con oltre 40 dei loro più grandi successi. È BeatleStory, lo spettacolo che andrà in scena stasera alle 21 al Duse, a 60 anni dall’uscita del primo album dei Fab Four.

Attraverso la favola musicale più bella ed emozionante di sempre, il live porterà il pubblico indietro nel tempo fino agli anni Sessanta, quando la band rivoluzionò il mondo con le sue canzoni. Lo show è suddiviso in 5 set: Beatlemania, Shea Stadium, Sgt Pepper, Summer of Love, Abbey Road.